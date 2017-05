Selena Gomez amoureuse de The Weeknd : "Heureuse", sa mère valide leur couple

Après des mois passés à se cacher, Selena Gomez et The Weeknd ont foulé leur tout premier tapis rouge ensemble le 1er mai à l'occasion de la nouvelle édition du Met Gala. Sublime dans une robe Coach - dont elle est l'égérie -, l'ex de Justin Bieber est apparue plus radieuse que jamais au bras de l'ex de Bella Hadid. Enfin prêt à communiquer sur son nouvel amour, The Weeknd a publié deux photos de la soirée sur sa page Instagram, l'une où il apparaît seul et l'autre avec Selena. Preuve que leur histoire ne doit pas être prise à la légère.

Tout comme la première photo de couple publiée au courant du mois d'avril, celle-ci n'a pas tardé à récolter des likes, plus de 2,7 millions à l'heure où nous écrivons ces lignes. Parmi les milliers de commentaires laissés, l'un d'entre eux n'est pas passé inaperçu. Il s'agit celui déposé avec le nom "kicked2thecurbproductions", société de production fondée et dirigée par Mandy Teefey, qui n'est autre que la maman de Selena Gomez. Kicked to the Curb Productions a notamment produit la série à succès 13 reasons why portée par la chanteuse américaine de 24 ans.

Très proche de sa fille, impliquée de très près dans ses relations amoureuses et soucieuse de ne pas la voir replonger dans ses vieux démons comme elle l'avait notamment fait après ses multiples ruptures avec Justin Bieber, Mandy Teefey n'a adressé que de jolis mots sur la page Instagram de The Weeknd. "Éclatants, souriants, sains, et amour mutuel. Maman est heureuse", a-t-il été commenté, compliments repris sur l'un des comptes Twitter de fans de Selena Gomez.