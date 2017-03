Selena Gomez : Radieuse, elle délaisse The Weeknd pour un rare tapis rouge

Voilà plusieurs années que Selena Gomez préparait activement le tournage de 13 Reasons Why, série qu'elle produit et dont elle avait acheté les droits lorsqu'elle était encore ado. Diffusée à partir du 31 mars sur la plateforme Netflix, l'adaptation du best-seller de Jay Asheret raconte l'histoire d'Hannah, une lycéenne poussée au suicide par ses camarades. Un teen drama sombre, haletant et engagé, à l'image de celle qui avait elle-même admis avoir souffert de harcèlement lorsqu'elle était plus jeune.

Jeudi 30 mars, l'avant-première de la série était ainsi organisée au Paramount Studios, à Los Angeles, en présence des deux acteurs vedettes de la série, Dylan Minnette et Katherine Langford. Selena Gomez était naturellement au rendez-vous, très fière de présenter enfin son nouveau bébé. Très colorée dans une robe Oscar de la Renta, l'actrice et chanteuse de 24 ans était radieuse, profitant de cet événement pour partir à la rencontre des journalistes.

Il s'agit de la première apparition officielle de la star américaine, qui n'avait plus remis les pieds sur un tapis rouge depuis le 20 novembre dernier, date à laquelle elle avait marqué son grand retour médiatique lors des American Music Awards. Avant cela, Selena Gomez avait passé de longs mois à se tenir éloignée de l'agitation hollywoodienne, très occupée à soigner son lupus et une dépression.

De nouveau épanouie après des soucis de santé, la pétillante jeune femme ne quitte aujourd'hui plus son nouveau petit ami, The Weeknd, qu'elle a rejoint sur plusieurs dates de sa tournée mondiale après avoir rencontré sa famille à Toronto. Le 26 mars, les tourtereaux étaient encore à São Paulo, avant de rejoindre l'Argentine. Aucun doute qu'elle sera également à ses côtés pour les nombreux concerts prévus aux États-Unis, qui démarreront le 26 avril à Seattle. Le chanteur de 27 ans conclura le Starboy: Legend of the Fall Tour le 9 juin prochain à Cincinnati (Ohio).