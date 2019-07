Selena Gomez : Pulpeuse en maillot blanc, l'éclate à la plage

Selena Gomez (26 ans) s'est rendue au Mexique pour célébrer l'enterrement de vie de jeune fille de son amie Priscilla DeLeon. Si il y a quelques jours elle était apparue avec un maillot de bain rouge digne de Pamela Anderson dans Alerte à Malibu, elle semble également apprécier le blanc pour souligner les courbes de son corps. Ultra-sexy, l'ex de Justin Bieber est une bombe. Elle a profité d'une petite séance de paddle au soleil.

La future mariée est une amie proche de Selena puisqu'il s'agit de Priscilla DeLeon. Celle-ci a publié une photo sur son compte Instagram où on l'aperçoit avec Selena Gomez et Theresa Mingus. Son amie Theresa a également publié une photo de leurs vacances sur les réseaux sociaux où elles se détendent à la plage. Ce trio de copines semble inséparable depuis de longues années.

Selena Gomez a créé une collection de maillots de bain

En juin 2019, la chanteuse avait fait la promotion de la nouvelle marque de maillots de bain Krahs imaginée par son amie Theresa. Une collection de maillots qui sont capables de dissimuler la cicatrice de la chanteuse provoquée par sa greffe de rein en 2017. Suite à sa collaboration avec Selena Gomez, la créatrice de la marque Krahs avait déclaré sur son compte Instagram : "Travailler avec Selena est un rêve devenu réalité ! Son dévouement m'a toujours inspirée et travailler avec elle pour concevoir son maillot n'a pas fait exception." La collection capsule Selena x Krahs est disponible sur le site Krahs.

Elle a retiré Instagram de son téléphone !

Ces vacances ont-elles été l'occasion pour la star de faire quelques photos souvenirs ? Interrogée dans l'émission LIVE with Kelly and Ryan en juin 2019, Selena confiait avoir supprimé Instagram de son téléphone. Elle expliquait : "Je pense qu'il est devenu vraiment malsain pour les jeunes, y compris moi-même, de passer tout leur temps à se concentrer sur tous ces commentaires et cela me touchait." L'artiste continue cependant à publier des photos via un autre téléphone. Elle révèle ainsi :"Je l'ai (l'application) sur le téléphone de quelqu'un d'autre et lorsque j'ai envie de partager quelque chose avec mes fans, je le fais à ce moment-là."