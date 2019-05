Selena Gomez : Ce bikini spécial qu'elle a créé pour cacher sa cicatrice

Sur Instagram le 1er mai 2019, dans une vidéo présentant ce nouveau projet pour la jeune marque Krahs, l'interprète de Good for You explique : "J'ai passé un bon moment à créer. C'était fun. Parmi mes créations, il y a celle taille haute avec une ceinture. J'ai eu une greffe de rein et j'aime les maillots de bain qui couvrent où ça s'est fait et me mettent à l'aise." Conséquence de son lupus, Selena Gomez a en effet subi une greffe de rein en 2017 grâce au don de son amie Francia Raisa. Une opération dont elle a mis du temps à se remettre.

La collection capsule Selena x Krahs compte cinq modèles de maillots de bain différents : un bikini noir classique, une version rouge éclatante, un bikini vert fluo façon dents de requin ou encore un maillot de bain une-pièce de style sportif à fermeture éclair. Une sélection censée correspondre à des styles et à des morphologies variés pour un prix raisonnable.