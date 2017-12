Selena Gomez sacrée et en larmes aux Billboard : "Mon amie m'a sauvé la vie"

C'est avec beaucoup d'émotion et de fierté que Selena Gomez a signé une apparition remarquée sur la scène des Billboard Women in Music, jeudi 30 novembre à Hollywood. Organisé par le magazine du même nom, cet événement a pour vocation à "récompenser les femmes dans l'industrie de la musique qui ont apporté une contribution significative et qui, par leur travail et leur succès continu, inspirent des générations de femmes". Ces dernières années, Taylor Swift, Lady Gaga ou encore Madonna ont été consacrées. Aujourd'hui, c'est au tour de l'interprète de Wolves de décrocher un joli titre.

Absolument ravissante dans une tenue en cuir noir Versace, celle qui arbore désormais un blond platine était en effet venue récupérer un trophée prestigieux puisqu'elle a été sacrée "femme de l'année" par la célèbre publication. Pour autant, pas question de savourer cette victoire seule...

Je suis fière d'être une femme dans cette industrie

Venue au bras de l'actrice Francia Raisa, son amie de longue date qui lui a donné un rein au cours de l'été pour subir une greffe afin de combattre son lupus, la chanteuse de 25 ans a prononcé un discours très touchant devant les spectateurs. En larmes, la petite amie de Justin Bieber a rendu hommage à celle qui lui a "sauvé la vie". "Pour être honnête, je pense que Francia devrait avoir ce prix parce qu'elle m'a sauvé la vie. Je voudrais remercier ma merveilleuse équipe et ma famille parce qu'ils sont restés à mes côtés durant les moments difficiles. Je ne pourrais pas être plus reconnaissante de la place qu'on m'a donnée au cours de ma carrière. Je veux que les gens sachent que je respecte profondément la plateforme que j'ai. Je ne me suis jamais sentie aussi fière d'être une femme dans cette industrie", a-t-elle déclaré.