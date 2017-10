Selena Gomez, greffée d'un rein : "Je ne savais pas quoi faire..."

Quelques semaines après avoir révélé qu'elle avait reçu une greffe de rein, la chanteuse américaine Selena Gomez est revenue sur cette opération. Lors d'une interview avec sa donneuse, Francia Raisa, accordée à NBC News, elle n'a pas caché son émotion.

La santé de Selena Gomez, atteinte d'un lupus, s'est dégradée au point qu'elle a eu besoin d'une transplantation de rein. Malheureusement, comme peut en attester le chanteur Salvador Sobral, les listes d'attente pour recevoir un organe sont très longues. "J'avais de l'arthrite, mes reins me lâchaient. Je ne savais pas quoi faire. La liste allait de 7 à 10 ans d'attente. Devoir demander à quelqu'un, c'était très difficile pour moi", a expliqué la chanteuse dont on vient d'apprendre la rupture avec The Weeknd. Heureusement pour elle, son amie Francia Raisa s'est alors portée volontaire !

Alors que sa maman n'était pas d'accord avec sa décision, Francia a tout de même honoré sa promesse. "J'ai dû écrire un testament. Ce qui est effrayant... Ma mère ne voulait pas être là, du moins jusqu'à ce que je me réveille. Elle aime Selena mais elle était déchirée par mon choix", a-t-elle raconté. Finalement, tout va bien aujourd'hui pour la donneuse. En revanche, la chanteuse, que l'on a vue récemment aux côtés de son ex Justin Bieber, a été contrainte de subir une nouvelle opération en raison de complications : le rein transplanté n'avait pas pris la bonne place.