Serge Gainsbourg ? "Dès que j'entends sa voix, je me dis 'oh non pas lui'"

Pour sa rubrique "Les Inavouables", le magazine du Parisien recueille les petits secrets de personnalités. Après Helena Noguerra qui assume ne pas aimer La La Land, c'est au tour de Mathilde Seigner de se prêter à ce jeu. Sans surprise, elle ne manie pas la langue de bois et s'attaque à une légende de la musique...

Elle l'avoue, Mathilde Seigner n'aime pas la télé-réalité et piétiner des heures dans les musées. Les chanteurs anglophones, à part Lionel Richie et Michael Jackson, ce n'est pas sa tasse de thé non plus car elle ne parle pas suffisamment bien anglais pour comprendre les paroles, préférant alors Brel, Ferré, Aznavour et Sardou. Pour autant, elle n'aime pas un monument de la chanson française, Serge Gainsbourg : "Attention monstre sacré ! Gainsbourg avait un talent dingue, c'est vrai. Et d'ailleurs, ses titres interprétés par d'autres ne me dérangent pas. Mais dès que j'entends sa voix, je me dis : 'Oh non ! Pas lui !'"

Mathilde Seigner, qui se remet de sa lourde fracture à la cheville, sera bientôt de retour au cinéma après la comédie à succès Retour chez ma mère et Chacun sa vie. Cette fois, c'est elle la maman, puisqu'elle incarne celle de Boule, le maître de Bill. L'actrice a pris la relève de Marina Foïs pour la suite des aventures des personnages créés par Roba, retrouvant du coup son ami de la saga Camping, Franck Dubosc.

Boule & Bill 2, en salles le 12 avril 2017