La La Land n'a pas conquis tout le monde : "Les acteurs ne dansent pas bien"

Rares sont celles et ceux qui sont restés hermétiques à la vague La La Land. La comédie musicale de Damien Chazelle, sortie en décembre aux États-Unis et un mois plus tard en France, a récolté déjà près de 300 millions de dollars de recettes dans le monde, soit dix fois plus que son budget. Mais l'euphorie que provoque ce long métrage avec Ryan Gosling et Emma Stone nommé 14 fois aux Oscar n'a pas convaincu tout le monde : Helena Noguerra fait ses aveux.

Comédienne, chanteuse et mannequin, Helena Noguerra est aussi écrivain. Elle publie son troisième roman, Ciao Amore (éditions Flammarion), dont elle parle avec enthousiasme. Il y a quelques jours, elle avait répondu en toute sincérité à Catherine Ceylac dans Thé ou café, évoquant son enfance marquée par le succès fulgurant de sa soeur Lio. Voilà qu'elle se livre avec la même franchise au supplément week-end du Parisien. Elle avoue donc aimer Sheila, Sous le soleil et Les Charlots au cinéma, et elle admet ne pas avoir aimé... le film La La Land :

"Je suis à mille lieues de la ferveur de la terre entière pour ce film. Je suis fan de Vincente Minnelli, de Fred Astaire et Cyd Charisse, de Demy. Là, j'aurais aimé que les acteurs dansent plus – même s'ils ne dansent pas bien –, et je trouve l'intrigue mince. C'est dangereux aujourd'hui de ne pas aimer quelque chose que tout le monde aime. On irrite, on peut passer pour une idiote et quasiment se faire lyncher." Effectivement, certaines personnes supportent très mal qu'on critique le film et le Saturday Night Live avait réalisé un sketch parfait sur le sujet.