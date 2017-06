Shakira et Gerard Piqué prêts pour un 3e enfant ? "On y pense"

Sept ans d'amour et deux enfants, Shakira et Gerard Piqué espèrent bien ne pas en rester là, dixit le défenseur central du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne. Officiellement en vacances, le footballeur de 30 ans n'a pas encore pris le large, remplissant des obligations professionnelles qui n'ont rien à voir avec le ballon rond. Tout comme sa compagne, Gerard Piqué a été choisi par Costa Croisières pour endosser le rôle d'ambassadeur. Une nouvelle fonction que le groupe a largement médiatisée en organisant de nombreuses interviews. C'est au cours de celle accordée à Gala, publiée dans le numéro de cette semaine, que le sportif évoque sa vie privée.

Épanoui aux côtés de Shakira et de leurs deux fils Milan (4 ans) et Sasha (2 ans), Gerard Piqué envisage d'agrandir la famille. "Ce serait bien d'avoir une fille un jour ! On y pense", avoue-t-il. Un projet qui ne se concrétisera pas tout de suite en raison de leurs emplois du temps très chargés. "Shakira prépare sa tournée pour 2018 et il y aura aussi la Coupe du monde de foot en Russie, donc ce ne sera pas pour l'année prochaine", précise le sportif qui vient de remporter la Coupe du Roi avec son équipe du FC Barcelone et son coéquipier Lionel Messi, une victoire célébrée avec ses deux fils mais sans Shakira, actuellement en pleine promotion de son nouvel album El Dorado.

Son coup de foudre pour Shakira

La rencontre du footballeur espagnol de 30 ans et de la chanteuse colombienne de 40 ans remonte à 2010, sur le tournage du clip de Waka Waka (This Time for Africa), hymne officiel de la Coupe du monde cette année-là. La star du Barça revient sur ce jour qu'il n'oubliera jamais. "J'ai su que c'était elle à la seconde où je l'ai croisée. (...) Les choses se sont déroulées avec une telle évidence, comme elles le devaient. Je savais qu'elle chanterait à la cérémonie de clôture et je lui ai dit que je la reverrai à ce moment-là. Il fallait gagner la finale et c'est ce qui s'est passé. Depuis, rien n'a changé, on est parfaitement connectés", s'épanche-t-il.

Ce n'est que plusieurs mois plus tard, en février 2011, que Gerard Piqué confirme sa romance avec la bombe latine en publiant une photo en sa compagnie sur ses réseaux sociaux.

Olivia Maunoury

L'intégralité de l'interview de Gerard Piqué est à retrouver dans Gala en kiosques le 7 juin 2017.