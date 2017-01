Shakira : Son fils Milan malade, inquiétude et anniversaire annulé...

Quand on est parent, voir son enfant être malade est une énorme source d'inquiétude. Dans le domaine, force est de constater que Shakira et son conjoint Gerard Piqué sont servis ! Le couple a eu une belle frayeur, dimanche 22 janvier, à cause de Milan...

Comme le rapporte Hola !, Shakira et son chéri ont fait venir en urgence à leur domicile de Barcelone le docteur Jordi Corominas, chef de service du centre médical Teknon, spécialisé en oto-rhino-laryngologie (oreille, nez, larynx), afin d'examiner le petit Milan, lequel fêtait ses 4 ans le même jour. C'est le frère de la chanteuse, Tonino, qui a lui-même transporté le médecin de chez lui jusqu'au domicile des parents inquiets, car le dimanche le médecin n'était pas à son travail.

Finalement, Shakira et Gerard Piqué, qui ont reçu des proches le lundi 23 pour venir souhaiter un bon anniversaire au petit garçon dont la fête avait été annulée, ont tout de même été forcés de se rendre dans la journée aux urgences de la clinique Barraquer, spécialisée dans la recherche et le traitement des maladies oculaires. Pour l'heure, le mystère plane sur ce dont souffre le garçon...

Shakira, qui va fêter ses 40 ans le 2 février prochain, et son chéri ses 30 ans le même jour, a déjà connu le stress face à la maladie. La star avait ainsi récemment révélé avoir eu très peur pour son fils Sasha, qui aura 2 ans le 29 janvier, puisqu'il avait été gravement malade.

Thomas Montet