Shay Mitchell enceinte : découvrez le sexe du bébé !

Shay Mitchell vient de révéler le sexe de son bébé d'une manière des plus originales. L'actrice de 32 ans, qu'on aime tous pour son rôle dans Pretty Little Liars, a dévoilé le genre de son futur enfant dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le 4 juillet 2019. On la voit assise dans son jardin au côté de son compagnon, Matte Babel. Exit la baby shower avec décorations pastel, jolis cadeaux et pièces montées : Shay Mitchell a décidé d'organiser un combat entre un Power Ranger rose et un bleu pour dévoiler le sexe de son bambin.

À l'issue de ce combat haletant, qui s'est poursuivi jusque dans la piscine de la future maman, c'est finalement le Power Ranger rose qui a remporté le combat ! Shay Mitchell et Matte Babel s'apprêtent donc à être parents d'une petite fille. Une nouvelle à laquelle l'actrice ne s'attendait pas vraiment. "Je pense réellement attendre un garçon. C'est sûr que c'est un garçon", confiait-elle avant le combat.

"Je pensais que ça serait un garçon !", s'étonne même Matte Babel après avoir appris qu'il allait être papa d'une petite fille. "Je croyais depuis si longtemps avec un garçon. Évidemment je suis très heureuse, mais c'est incroyable", se réjouit Shay Mitchell.