Sheila et la mort de son fils : "C'est juste insupportable à vivre..."

De retour sur scène le 17 avril 2018 en compagnie du groupe H-Taag à la Maison de la Culture de Nevers Agglomération, Sheila est en pleine promotion. Ce mardi 14 mai, elle a fait halte chez Europe 1 pour participer à l'émission de Daphné Bürki, Bonjour la France. Durant cette heure d'interview, l'artiste a évoqué la mémoire de son fils Ludovic.

Ludovic Chancel est mort le 7 juillet 2017 d'une overdose de cocaïne et d'anxiolytiques. Survivre à son fils unique, peut-on traverser plus cruelle épreuve ? Sheila reconnaît au micro que c'est la chose la plus dure qu'elle ait dû à affronter dans son existence. "J'estime que la vie est faite d'épreuves, plus ou moins difficiles, et la dernière que j'ai vécue est juste insupportable à vivre", confie l'artiste de 72 ans. Remonter sur scène, recevoir l'amour de son public, est l'un de ses remèdes. Sheila se repose également sur la spiritualité. "Je crois en la réincarnation, aux chemins de vie, donc cela me fait aborder les épreuves un peu différemment."

Reste que dans son malheur, Sheila doit faire avec la dernière compagne de son fils, Sylvie Ortega Munos. Cette dernière a longtemps exprimé sa douleur mais aussi sa colère, affirmant notamment que Ludovic n'avait pas reçu l'amour de ses parents (son père est l'ancien chanteur Ringo) dont tout enfant a besoin. L'affrontement entre les deux femmes a pris un tournant juridique le mois dernier quand le porte-parole de Sheila a annoncé qu'elle portait plainte pour diffamation contre Munos : "Madame Anny Chancel, de son nom d'artiste 'Sheila', a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de Madame Sylvie ORTEGA MUNOS et de l'hebdomadaire Ici Paris pour avoir publié une interview contenant des propos gravement diffamatoires à son encontre, sous le titre 'Sheila : accusée du pire !', où Madame Sylvie Ortega Munos laisse entendre que Madame Anny Chancel serait responsable de la mort de son fils Ludovic Bayle le 7 juillet dernier."

L'affaire a été plaidée le 4 mai dernier au tribunal de grande instance de Paris. Le verdict sera rendu le 8 juin.