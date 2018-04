Sheila porte plainte contre la veuve de son fils Ludovic !

Dans son interview à Ici Paris, Sylvie Ortega Munos accusait notamment Sheila d'avoir "une part de responsabilité énorme" dans la mort de Ludovic Chancel, décédé à 42 ans des suites d'une overdose de cocaïne provoquée par l'absorption massive de cocaïne et de benzodiazépine. La jeune femme, dont la relation amoureuse avec Ludovic a été remise en cause, affirmait aussi que son compagnon n'avait " jamais été aimé, ni par son père ni par sa mère". Si Sheila et son fils n'avaient plus de contact, c'est parce que la star dit avoir tout tenté au fil des années pour le sauver de son addiction, payant notamment à plusieurs reprises des cures de désintoxication qui se sont révélées inefficaces...

Sylvie Ortega Munos doit publier un livre vérité intitulé Entre océan et mer noire, le 2 mai (chez Pygmalion).

Thomas Montet