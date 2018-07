Shy'm : En manque de Mike Horn !

Shy'm fait partie des célébrités qui ont eu la chance de participer à l'émission de survie de M6 À l'état sauvage, après Michaël Youn, Matt Pokora, Laure Manaudou et Christophe Dechavanne. Accompagné de l'aventurier aguerri Mike Horn, la chanteuse a vécu une aventure incroyable. Un an après ce tournage intense, elle se remémore ces instants privilégiés en cohésion avec la nature.

C'était en juin 2017. L'ex de Benoît Paire s'envolait alors pour le Népal, dans la région reculée du Mustang. Pendant quatre jours et trois nuits, Tamara Marthe, de son vrai nom, avait parcouru une cinquantaine de kilomètres dans des conditions éprouvantes.

Un an plus tard, Shy'm n'a rien oublié. Sur son compte Instagram, elle a posté quelques photos souvenirs d'elle en maillot de bain noir au milieu de nulle part. "UN AN ! Miss you Mike" (tu me manques Mike), commente-t-elle en légende. Avec sa plastique parfaite, elle a, sans surprise, fait l'unanimité auprès de ses followers. "Beauté", "Ça donne envie de vivre en pleine nature", "Une femme magnifique dans une belle aventure".

Si elle en a fini avec les randonnées interminables, les nuits auprès du feu et les insectes, Shy'm est en revanche prête à faire son retour à la télé. En effet, elle serait fortement pressentie pour rejoindre le jury de la prochaine saison de Danse avec les stars.