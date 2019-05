Shy'm : Son désir de devenir mère "se fait ressentir un peu plus"

Dans Absolem, chanson qui figure sur son septième album intitulé Agapé, Shy'm évoque la maternité. La chanteuse de 33 ans a accepté d'en dire plus à Télé Loisirs.

"C'est l'âge, je deviens vieille", lance-t-elle tout d'abord avec humour aux journalistes. L'interprète d'Et alors ! n'a pas caché au cours de cet entretien que devenir mère avait "toujours été une envie latente". Une désir qui "se fait ressentir un peu plus" aujourd'hui.

La chanteuse et ex-compagne de Benoît Paire a ensuite expliqué pourquoi l'occasion de devenir maman ne s'était pas encore présentée : "Ça n'a pas été si direct, comme 'je suis enceinte, je ne peux pas le garder parce que j'ai ma carrière'. Mais, en revanche, si on va un peu plus loin, ma carrière ne m'a pas permis de faire les bonnes rencontres. Ou à moi d'être dans un état d'esprit qui était assez sain pour assumer ou pour donner de la place à ces rencontres-là." Et d'ajouter qu'elle n'avait pas la sérénité, le mental ou l'équilibre nécessaires pour se sentir prête à sauter le pas.

La nouvelle star de la série Profilage, qui a déjà fait savoir qu'elle ne voulait pas se presser pour autant, est donc plus en accord avec elle-même. Pour réaliser son rêve et devenir maman, Shy'm doit aussi trouver le futur papa. Nul doute que les candidats sont nombreux !