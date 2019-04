Shy'm et la maternité : "Il ne faut pas que je m'inquiète, je suis jeune"

Un peu plus discrète médiatiquement ces derniers mois, Shy'm travaillait sur son come-back. Et il faut bien reconnaître qu'elle n'a pas chômé. La jeune femme revient en musique et sur le petit écran ! Au milieu de ces projets artistiques, quelle place pour sa vie de femme ? Elle en dit plus...

Interrogée par Télé 7 jours sur la sortie de son septième album intitulé Agapé, Shy'm a évoqué un des titres en particulier : "Absolem", une chanson de neuf minutes qui évoque la maternité. "C'est l'un des plus beaux titres que l'on m'ait écrits. Il m'a saisie. J'ai mis plusieurs semaines à le digérer. La brutalité est belle quand elle est vraie et pas gratuite. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour cette vie hors norme. Et j'aime ce que je vis ! Mais quand j'ai reçu ces mots sur la souffrance de ne pas avoir d'enfants, par exemple, j'ai été bouleversée", dit-elle.

Shy'm, de son vrai nom Tamara Marthe, n'a jamais caché vouloir devenir maman mais ne veut pas se presser, ni se mettre de pression. "Comme il est dit dans la chanson, il ne faut pas que je m'inquiète, je suis jeune, j'ai encore le temps d'en avoir. J'ai fait écouter l'album à ma maman, elle s'est demandé pourquoi je ne lui avais pas parlé de ces souffrances-là, puis nous sommes passées à autre chose. Je suis contente d'avoir livré tout ça", ajoute-t-elle. Ne manque à la belle que de trouver le papa idéal, elle qui s'est malheureusement séparée de Benoît Paire.

Outre la musique, Shy'm est donc aussi attendue sur le petit écran dans la série Profilage. Elle va incarner Elisa, une psycho-criminologue. "C'est fou, c'est nouveau, c'est grisant. Ça fait très peur, mais c'est bien. Je ne savais pas où j'allais, je n'avais pas de technique, je ne connaissais pas ce métier. J'y suis allée encore une fois avec l'envie, avec l'excitation. J'avais envie d'avoir un avis professionnel, de savoir ce que je valais. Je n'avais pas cette expérience-là, donc j'avais besoin d'avoir un retour pour savoir sur quoi travailler, prendre des cours", avait-elle récemment dit à Allociné.

Thomas Montet