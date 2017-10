Shy'm trop mince ? Elle s'explique sur sa perte de poids.

Ce jeudi 26 octobre 2017, Shy'm était invitée sur le plateau du Buzz TV de TV Mag afin d'évoquer son rôle d'animatrice dans Nouvelle Star, émission qui fera son grand retour sur M6 le 1er novembre prochain. Mais la belle chanteuse de 31 ans n'a pas échappé à une question... sur son poids.

Après avoir lu les nombreux messages alarmés de ses fans concernant sa perte de poids, le journaliste lui a demandé s'ils avaient lieu de s'inquiéter. L'occasion pour Shy'm de les rassurer : "Il y a eu une vraie perte de poids après ma participation à A l'état sauvage avec Mike Horn. Pendant quatre jours, je n'ai pratiquement pas mangé. Donc forcément, tous les candidats qui ont participé à cette aventure ont vécu une vraie diet'. Je reprends petit à petit et je me remplume. Mais je pense que la photo, c'est peut être l'angle qui fait que je suis plus amincie. Mais vous me voyez en vrai, je suis normal." Affaire conclue !

Pour rappel, Shy'm avait participé à Vendredi tout est permis le 22 septembre dernier sur TF1. Et certains téléspectateurs ont jugé qu'elle était incroyablement amincie. Même histoire après qu'elle a posté un selfie pris de haut sur lequel elle posait dans un petit top noir à bretelles très décolleté.