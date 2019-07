Sibeth Ndiaye de sortie avec Patrice Roques, "le mari le plus merveilleux..."

Nommée secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement le 31 mars 2019, l'ancienne personnalité de l'ombre Sibeth Ndiaye (39 ans) avait confié à quelques reprises l'importance du soutien de son époux, Patrice Roques, dans sa décision d'accepter un tel poste. Ce mercredi 3 juillet, on découvre enfin à ses côtés celui qu'elle décrivait comme "le mari le plus merveilleux de la terre" dans les colonnes du Parisien.

Sibeth Ndiaye et Patrice Roques ont assisté au 35e gala Musique contre l'oubli au théâtre des Champs-Élysées, une grande soirée caritative au profit d'Amnesty International qui réunit chaque année de très nombreuses personnalités. Sibeth Ndiaye faisait partie des quelques membres du gouvernement présents, à savoir les secrétaires d'État Gabriel Attal (rattaché au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse) et Sophie Cluzel (en charge des Personnes handicapées).

Début avril dans le Parisien, la porte-parole du gouvernement évoquait son époux en des termes élogieux : "Il a accepté de mettre sa carrière entre parenthèses pendant des années. Je suis d'ailleurs favorable à une plus grande reconnaissance du congé parental pour les hommes. Avant d'accepter le porte-parolat, j'ai beaucoup hésité. Je me demandais si je pouvais allier les deux. Mais je me suis aussi dit que je pouvais peut-être servir d'exemple. Comme ma mère, magistrate, l'a été pour moi ainsi que mes trois grandes soeurs qui ont toutes fait un beau parcours." Le couple est parent de trois enfants qui porte des prénoms anciens : les jumelles de 9 ans se prénomment Youmali et Ingissaly, et leur frère, Djimane. Dans le magazine Elle, leur mère commentait avec humour : "Ça ne se fait plus, ces prénoms. Mes jumelles, c'est un peu comme si je les avais appelées Cunégonde et Aldeberte."

