Slimane (The Voice) : "PD", "arabe"... Insulté, sa réponse est magnifique !

En ces temps troubles où le racisme est ouvertement affiché sur les réseaux sociaux – le drame et les émeutes de Charlottesville sont toujours dans les esprits –, Slimane a été violemment attaqué sur Twitter.

Un utilisateur répondant au pseudo de Langemax sur le réseau social a répondu à un tweet posté par la SuperNanny Sylvie Jenaly, laquelle célébrait la performance du petit Dylan dans The Voice Kids et affichait son amour pour Slimane, le gagnant de la saison 5 de The Voice. "Comment tu peux aimer Slimane c'est un arabe et en plus PD", lui objecte-t-il odieusement.

Un tweet qui n'est pas passé inaperçu, notamment auprès du premier intéressé, Slimane. Cinq heures après le message raciste et homophobe (un outing, pratique qui vise à révéler l'homosexualité d'une personne sans le consentement du principal concerné, doublé du qualificatif "PD"), le chanteur a répondu de la plus belle des façons.

"Arabe, 'pd', black, musulman, juif, français, hétéro, amoureux des fleurs ! Qui que je sois, je suis bien heureux de ne pas être vous", lui a-t-il écrit. Un message largement retweeté, qui a provoqué également une salve de tweets furieux adressés à ce raciste homophobe. Des personnalités comme Cartman ou Marie Fugain n'ont pas manqué de "signaler" l'individu à Twitter. "Dur de ne pas répondre à ce genre d'imbécile, mais je reconnais que c'est difficile. Je t'envoie des bises, de l'amitié et t'inquiète pas", lui a écrit Maurane. Nul doute que l'histoire n'en restera pas là...