Slimane victime d'un contrôle au faciès : Son coup de gueule !

Après avoir enregistré l'émission The Voice en Belgique, Slimane fait son retour en France. Mais, dans le Thalys, le chanteur est confronté à un contrôle d'identité. Une situation dont il ressort "énervé et surtout triste" et qu'il raconte dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Alors que tout le wagon est contrôlé, Slimane remarque que le policier part avec sa pièce d'identité. "Je lui demande pourquoi il garde la mienne, il me répond que c'est pour une vérification. Instantanément, je me dis qu'il le fait à plusieurs personnes, un peu choisies au hasard, c'est cool, j'attends qu'il me ramène ma pièce d'identité", confie-t-il. Mais, au bout de quelques minutes, l'interprète de Paname comprend qu'il est le seul à se retrouver sans ses papiers. Par ailleurs, il remarque être entouré d'hommes "d'une trentaine d'années, d'apparence caucasienne". Slimane est en effet le seul passager avec "un faciès et un nom à connotation musulmane".

Vous n'avez pas le droit de me traiter de raciste

Troublé, le chanteur demande, après avoir récupéré sa carte d'identité, des explications, "avec beaucoup de politesse". "Et il y en a un qui me répond qu'il y a des problèmes de fausses cartes d'identité en ce moment", explique-t-il. Mais, pendant qu'on lui assure que le contrôle n'était pas en rapport avec ses origines, un second policier se joint à la conversation, haussant le ton. Ce dernier, pensant être soupçonné de racisme, cherche à se défendre et hurle : "Vous n'avez pas le droit de me traiter de raciste." Et de poursuivre en menaçant Slimane de le contrôler dès que possible, "avec un tutoiement, bien sûr".

Finalement, le chanteur confie avoir pris la décision de raconter sa mésaventure en vidéo afin de dénoncer "ce genre de contrôles abusifs". Mais, bien qu'agacé, celui qui a été révélé dans The Voice 5 (TF1) confie ne pas vouloir stigmatiser la police française. "Je sais très bien que c'est un métier très difficile et que la plupart des policiers sont des gens formidables", conclut-il.