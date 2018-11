Sofia Richie : La chérie de Scott Disick se mue en une véritable Kardashian...

"Sofia Richie continue de se transformer en un clone Kardashian", titre ce mardi 6 novembre 2018 le Daily Mail. Et on doit admettre que la comparaison n'est pas exagérée. La fille de Lionel Richie, qui fréquente depuis un an Scott Disick, l'ex de Kourtney Kardashian (et papa de ses trois enfants Mason, Penelope et Reign), s'est effectivement métamorphosée ces derniers mois. Redevenue brune, toujours plus sexy à chacune de ses apparitions ou de ses publications sur les réseaux sociaux, elle affiche depuis quelque temps des formes qui n'étaient pas encore là en début d'année. De quoi faire jaser !

Lundi 5 novembre 2018, la jeune femme de 20 ans s'est saisie de son compte Instagram pour publier un cliché où elle apparaît de dos, exposant des fesses rebondies. A-t-elle cédé aux injections pour augmenter le volume de son derrière ? Ça en a tout l'air.