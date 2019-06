Sophie Brafman : La chroniqueuse préférée de Kendji Girac se marie à un autre

Sophie Brafman, la chroniqueuse mode de C'est au programme sur France 2, a étonné l'équipe de l'émission ce 21 juin 2019.

Alors que l'animatrice Sophie Davant lançait sa chronique en lui demandant si l'on pouvait s'habiller en blanc à un mariage lorsque l'on est une invitée, la jolie Sophie a lancé : "C'est une vraie question parce que la mariée peut mal le prendre ! Je ne sais pas si vous avez une cérémonie de prévu bientôt mais moi, dans deux heures, je me marie. Oui oui, c'est vrai, je vous le dis, je vous l'annonce comme ça." Et de poursuivre alors que ses collègues s'étonnaient de ne pas être au courant et surtout de ne pas être invités : "C'est un petit mariage ! C'est un remariage, donc c'est un mariage intime. C'est pas une blague, je me marie dans deux heures, donc je suis très heureuse d'avoir cette chronique !"

Une fois établi qu'elle ne plaisantait pas, Sophie Brafman a expliqué : "Moi, par exemple, je ne vais pas me marier en blanc. Clairement, j'ai passé l'âge et puis c'est un deuxième mariage. Je vais opter plutôt pour le bleu marine !" Un choix qui a étonné l'animatrice également à la tête d'Affaire conclue. "Ah carrément, vous passez du blanc au bleu marine ?!", a-t-elle ironisé.

Pour rappel, Sophie Brafman avait déjà fait parler d'elle en novembre dernier lorsque Kendji Girac était venu promouvoir son nouvel album Amigo dans l'émission. Séduit par la chroniqueuse, le chanteur n'avait pas hésité à la draguer ouvertement. "Vous, vous êtes jolie naturellement ! En tout cas, vous avez de jolis yeux, hein, vraiment...", avait lancé Kendji avant de poursuivre, plus discrètement tandis que son dernier titre très dansant résonnait en plateau : "C'est vrai, vous avez un bleu... On dirait que je suis en Corse, là ! On est dans la mer..."

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player.