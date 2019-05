Sophie Davant "en larmes" : ses débuts "catastrophiques" dans Fort Boyard

Dès l'été prochain, Olivier Minne reprendra, comme les années précédentes, les commandes de Fort Boyard sur France 2. Mais l'animateur n'a pas toujours été aux manettes de la célèbre émission. Bien avant lui, Jean-Pierre Castaldi, Patrice Laffont... ou encore Sophie Davant ont été les stars du show. Auprès de nos confrères du Point, l'animatrice d'Affaire conclue (France 2) raconte ses débuts compliqués dans Fort Boyard.

"Je me retrouve dans ce fort militaire sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur des cellules. Les premiers tournages étaient catastrophiques. Je suis nulle, je ne sais pas ce qu'il faut faire, se souvient Sophie Davant. J'entends un hurlement. C'est le producteur Jacques Antoine qui convoque cent personnes au milieu du fort. Il me désigne et crie : 'Vous, là, moins on vous verra, moins on vous entendra, mieux on se portera.'"

Un épisode marquant pour la journaliste aujourd'hui âgée de 56 ans : "Je suis rentrée dans ma chambre en larmes, et j'ai appelé Laurent Cabrol, que j'aimais beaucoup, qui me dit : 'Rentre à Paris, bibichette, laisse ces connards.' Je lui ai répondu que j'allais leur prouver qui c'est Raoul, comme dirait Audiard." Avec persévérance, Sophie Davant a su se faire accepter de la production. "Jacques Antoine m'a finalement adorée et on a fait ensemble La Piste de Xapatan au Mexique, où il a plu deux mois et demi alors qu'on devait tourner", se souvient-elle avec nostalgie.

Depuis, la célèbre animatrice en a fait du chemin. Si C'est au programme s'arrête, elle continue de présenter Affaire conclue, émission d'enchères sur France 2 dans laquelle elle cartonne.