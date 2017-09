Sophie Davant et Chantal Goya réunies pour un anniversaire de star

L'humeur était à la fête, dimanche 17 septembre, à l'occasion des célébrations de l'anniversaire du collectionneur Pierre-Jean Chalençon.

Réuni autour de ses amis lors d'une grande soirée organisée au Palais Vivienne, dans le 2e arrondissement de Paris, le grand spécialiste de Napoléon Bonaparte a pu compter sur la présence de plusieurs personnalités de la télévision et de la musique, comme Sophie Davant, Chantal Goya ou encore Francis Lalanne et Grichka Bogdanov.

L'ex-ministre Michèle Alliot-Marie, l'actrice Danièle Évenou mais aussi Nicoletta (accompagnée de son mari Jean-Christophe Molinier), la comédienne québécoise Gabrielle Lazure, l'acteur Robert Hossein et les chroniqueurs de l'émission Affaire Conclue (sur France 2 et présentée par Sophie Davant) étaient présents : François Cases Bardina, Alain Laugier, Pierre-Jean Chalençon, Julien Cohen et Alexandra Morel avaient tous répondu à l'invitation.

Pierre-Jean Chalençon a pu déguster quelques coupes et découper son gâteau sous l'oeil attendri de sa famille, à commencer par sa soeur Isabelle, venue avec son mari Hubert Rivet et leurs fils Robin et Benjamin. Enfin, il y avait aussi Hermine de Clermont-Tonnerre, l'auteur-compositeur-interprète Jean-Jacques Debout et la galeriste Anne Lettrée.