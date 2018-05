Sophie Davant fait fondre en larmes l'un de ses assistants en plein direct

C'est une jolie séquence que nous a proposée Sophie Davant ce 22 mai 2018 dans C'est au programme sur France 2.

En fin d'émission, l'animatrice de 55 ans qui a le vent en poupe a tenu à s'adresser à son assistant de production, Yannick Cellier, avant que ce dernier ne vole vers d'autres horizons professionnels à Montpellier après une quinzaine d'années de bons et loyaux services à ses côtés. "Il a eu plein de postes dans cette émission. Mais c'est notre assistant de plateau, c'est notre assistant de production. Il m'a accompagnée beaucoup sur les Téléthon et, grâce à lui, j'ai pu être à la hauteur parce que, franchement, il parait à toutes les problématiques. Comment je vais faire ? C'est la question. On va voir. Mais on lui souhaite plein de bonne chance et de bonheur pour ses nouveaux projets professionnels. Merci Yannick", a lancé l'animatrice avant que ne retentisse Encore un soir de Céline Dion, une artiste dont Yannick Cellier est vraisemblablement fan.

"On va le regretter parce qu'on l'aime beaucoup, notre Yannick", a ensuite ajouté Sophie Davant tandis que l'équipe de l'émission s'empressait d'aller embrasser le professionnel qui, très ému par ces mots et cette attention, a eu bien du mal à lutter contre ses larmes qui montaient. "Allez, retour à la courgette, si j'ose dire !", a finalement lancé l'animatrice en retournant vers une séquence culinaire afin d'aider son assistant, extrêmement ému, à retrouver son calme et à sécher ses larmes.

