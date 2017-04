Sophie Marceau : Éternelle romantique, elle se lance un nouveau défi

Dix ans. C'est le temps qu'il a fallu à Sophie Marceau pour le deuil d'une critique acerbe (sur La Disparue de Deauville) et trouver un nouveau sujet de long métrage. Et elle l'a trouvé. Selon nos confrères d'Allociné, la star française va diriger son troisième film, Mrs Mills. Elle sera également derrière le scénario, la production, et tiendra bien évidemment le rôle principal en donnant la réplique à un certain Pierre Richard – qui est actuellement à l'affiche d'Un profil pour deux.

Ce film, produit par Les Films du Cap (Jean Cottin) et Juvenile Productions (Sophie Marceau), raconte l'histoire d'Hélène, une éditrice de "romance novels" qui vit une existence solitaire et rythmée par le travail, se réfugiant dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Sa vie suit une routine dans laquelle elle se complaît. Jusqu'au jour où Mrs Mills, une vieille américaine, pour le moins excentrique, vient s'installer dans l'appartement d'en face et bouleverser son quotidien La frontière entre fiction et réalité n'a jamais été aussi ténue.

Le tournage débutera fin mai pour se terminer fin juillet, entre Paris et Shanghai, en Chine, où elle est une véritable star.