Sophie Marceau : Le petit geste de Cyril Lignac qui ne passe pas inaperçu

Après avoir traversé une période difficile notamment marquée par la disparition de sa maman adorée en janvier 2017, Sophie Marceau a finalement signé son grand retour au Festival de l'Alpe d'Huez, vendredi 19 janvier 2018, pour présenter son quatrième long métrage en tant que réalisatrice, Mme Mills, une voisine si parfaite, tourné au côté de l'excellent Pierre Richard. Heureuse mais aussi très stressée et émue de faire découvrir au public sa nouvelle comédie, la comédienne de 51 ans n'a d'ailleurs pas pu contenir ses larmes lors de la projection.

Avant de débarquer en Isère, Sophie Marceau s'était exprimée sur Instagram après "tous ces longs mois d'absence" pour annoncer l'heureuse nouvelle. "Je suis trop contente de vous montrer enfin la raison de mon silence !! "Mme Mills" mon nouveau film ! (...) Vous m'avez manqué !!", avait-elle écrit jeudi à la plus grande joie de ses admirateurs. Et comme l'ont remarqué plusieurs curieux, son ex-compagnon Cyril Lignac se trouve parmi les 60 000 personnes à avoir "liké" cette annonce. Enthousiaste et encourageant, le chef cuisinier montre ainsi que leur relation est restée cordiale, moins de deux ans après leur rupture.

L'année dernière, Sophie Marceau avait évoqué son envie de "légèreté" dans un entretien accordé au magazine Film Français. En réalisant une comédie avec Pierre Richard, celle qui reste l'une des personnalités préférées des Français a su satisfaire son ambition. "J'avais envie de quelque chose de plus léger, de bienveillant, de positif. On le sait aujourd'hui, le monde est plus dur, plus complexe et je suis dans un état d'esprit qui me porte à plus de légèreté", avait-elle déclaré. On a hâte de voir le résultat... Rendez-vous le 7 mars prochain dans les salles obscures.