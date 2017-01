Soraya Riffy (TPMP) désespérée après son relooking dans "C'est mon choix" !

Soraya Riffy n'a visiblement pas du tout l'intention de retourner à l'anonymat. La jeune bimbo brune de 21 ans qui a reçu – malgré son refus – un baiser de Jean-Michel Maire sur le haut des seins en octobre dernier en direct sur C8 a fait son retour à la télé mardi 3 janvier 2017.

Invitée par Évelyne Thomas dans C'est mon choix sur Chérie 25, la jolie Soraya a dû se plier à un "délooking" afin de se dévoiler moins sexy aux téléspectateurs. Un challenge pour la jeune femme au décolleté ultragénéreux assumé. Ainsi, bien décidée à faire parler d'elle telle une Nabilla avant elle, la jeune femme révélée par Touche pas à mon poste a multiplié les commentaires frivoles alors qu'une caméra la suivait dans les coulisses de l'émission durant sa métamorphose.

Réalisant qu'on lui proposait de se montrer à la télévision en jogging et sous un pull ample, Soraya Riffy a d'abord commenté : "Je vais le faire pour fermer un peu les bouches de tout le monde mais honnêtement je ne mettrai pas de jogging, jamais, c'est pas possible. J'ai un corps, je l'entretiens, c'est pour le montrer. Avec le corps que j'ai, je ne vais pas me priver." Et de poursuivre après avoir enfilé sa tenue très décontractée : "Oh mon dieu quelle horreur ! Pas plus de deux minutes sur le plateau hein ! Même SDF, je ne mettrais pas ça ! Mon dieu, je vous déteste ! Je ressemble à une fille de la porte d'Aix de Marseille ! Je suis dégoûtée, franchement, c'est horrible."

Une séquence à retrouver dès à présent, ci-dessous :