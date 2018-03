Stéphane Audran "affaiblie" par la maladie : Ses amis racontent...

Mardi 27 mars, Thomas Chabrol, le fils unique Stéphane Audran, annonçait la mort de sa mère à l'âge de 85 ans. Une disparition qui a plongé le cinéma français dans le deuil, la comédienne l'ayant marqué de son empreinte avec ses 24 films aux côtés de Claude Chabrol, mais aussi avec le cultissime Festin de Babette.

Discrète, Stéphane Audran s'était définitivement éloignée du septième art après le tournage de La Fille de Monaco en 2008, ultime expérience devant la caméra, avant de retrouver la quiétude des hauteurs de Ramatuelle où elle avait ses habitudes depuis plus de trois décennies. "À l'origine, nous avions une maison à Saint-Tropez avec Claude. Lorsque nous l'avons vendue, je suis restée un moment sans rien, avant de fréquenter de nouveau, loin des mondanités et hors saison, Ramatuelle au milieu des années 80 grâce à Florence Malet, la mère des comédiens Pierre et Laurent Malet", racontait-elle à Nice-Matin.

Interrogé par le média local, Laurent Malet dépeint justement sa relation avec celle qui fut l'une des grandes amies de sa mère. "Elle a toujours aimé ce pays. Elle était tellement proche de ma mère qu'elle n'a jamais voulu revenir à notre bastide après sa disparition", dépeint-il. Stéphane Audran était comme ça, fidèle, solaire, passionnée, secrète. C'est ainsi qu'elle vivait, y compris durant ses derniers mois, affaiblie par la maladie. "Sa dernière venue remonte à début 2017, raconte à Nice-Matin Danielle et Joël Arnaud, des amis chez qui elle venait deux fois par an prendre pension. Nous nous faisions du souci quand nous avons commencé à la voir faiblir et qu'elle continuait à se promener seule... Elle restait très indépendante et n'a jamais parlé de sa maladie."

Le couple raconte également ses derniers mots échangés avec son amie. "Nous avons compris que ça allait mal lors de notre dernier appel, il y a une semaine. Elle était hospitalisée et nous avons dû écourter la conversation. Nous sentions que c'était l'une des dernières...", confient-ils tristement.