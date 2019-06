Stéphane Plaza approché pour Stranger Things 3 : "Je ne peux pas le nier..."

Aussi incroyable que cela puisse paraître, notre Stéphane Plaza national a bien failli participer à la 3e saison de la série Stranger Things (Netflix), une saison qui sera diffusée à partir du 4 juillet prochain.

En effet, l'animateur préféré des Français (selon TV Mag), spécialiste de l'immobilier, aurait été récemment approché par la plateforme à succès qui souhaitait le faire passer devant la caméra. Interrogé à ce sujet par nos confrères du Parisien, Stéphane Plaza a expliqué : "Je ne peux pas le nier... peut-être pour vendre la maison hantée dans la saison 3 à Atlanta. (Rires.)" Et celui qui est à la tête d'un réseau d'agences immobilières d'ajouter, de manière à nous faire comprendre qu'il s'agissait de tourner un teaser afin de promouvoir en France la sortie de cette nouvelle saison : "Nabilla a bien fait un teaser sur les réseaux sociaux dans Orange Is The New Black... Cela ne s'est pas fait pour des raisons de concurrence." Visiblement, M6 n'a pas souhaité voir son animateur-star s'embarquer dans un tel projet...

Également interrogé à propos de son incroyable popularité et sa place d'animateur préféré des Français, Stéphane Plaza a réagi : "J'ai pleuré tellement ça me touche. C'est comme gagner un Tour de France. Cela fait beaucoup de bien, car c'est le retour du public, vu que c'est le seul vrai sondage avec une méthodologie sérieuse." Et de poursuivre avec humour : "En juillet, ce serait bien que M6 mette une grande affiche Stéphane Plaza sur la façade de l'immeuble. (...) C'est historique qu'un animateur de la chaîne soit élu animateur préféré des Français. C'est la première fois."

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, actuellement en kiosque.