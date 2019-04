Stéphane Plaza blessé par des internautes : "Je suis très sensible..."

La célébrité a ses bons comme ses mauvais côtés, et ce n'est pas Stéphane Plaza qui dira le contraire ! L'agent immobilier et animateur de M6 a, lors d'une récente interview accordée à nos confrères de TV Magazine, révélé souffrir parfois de certains commentaires d'internautes... Pour éviter que ces attaques ne prennent une trop grande importance dans sa vie, l'acolyte de Karine Le Marchand a trouvé une solution.

"On peut avoir l'impression que les personnes connues sont entourées mais en fait, on est très seuls", confie Stéphane Plaza. Et de poursuivre : "Plus on est célèbre et plus on est jugé sur chacun des choix que l'on fait. Donc, il y a 90% de bonheur et 10% de choses moins drôles." L'animateur de 48 ans n'a pas Twitter. "Et sur Instagram, j'ai enlevé les commentaires de mon compte pour ne pas lire des choses qui pourraient m'affecter car je suis très sensible, assure-t-il. Je blague beaucoup, je me suis créé une carapace avec l'humour mais je suis un clown blanc avec de grosses failles."

Fort heureusement, dans ce monde de faux-semblants, Stéphane Plaza peut compter sur l'amitié fidèle de Karine Le Marchand, autre star de M6. C'est pour lui "la plus belle chose" que la télévision ait pu lui apporter. "Je pourrais tout faire pour elle. On se connaît pratiquement par coeur. C'est quelqu'un que j'admire aussi intellectuellement. Quand nous avons eu des coups durs, nous avons toujours été là l'un pour l'autre", déclare l'agent immobilier qui songe à se marier.

Rappelons que dès 21h lundi 15 avril 2019, Stéphane Plaza proposera sur M6 une nouvelle émission intitulée Cette maison est pour vous. Ce programme tournera autour d'un bien immobilier que l'animateur et son équipe offriront à une famille dans le besoin. Pour ce premier numéro, c'est Hélène, une mère de famille de trois enfants qui vit dans les Hauts-de-France, qui sera gâtée.