Stéphane Plaza : Cet appartement qu'il vient de racheter à un célèbre acteur...

Dans l'émission des Grosses Têtes, mercredi 3 octobre 2018 sur RTL, Stéphane Plaza a fait le point sur ses histoires de logement. L'animateur de M6 a ainsi révélé avoir désormais un toit sur la tête grâce à... Gérard Jugnot ! En effet, l'acteur des Bronzés lui a vendu un de ses appartements.

Gérard Jugnot a expliqué avoir vendu à son compère de l'émission radio un appartement et les choses se sont très bien passées. Alors que Laurent Ruquier lui demandait si Stéphane Plaza était "dur en négociations", l'acteur de 67 ans a rétorqué du tac au tac : "Non, très bien, très bien !" L'appartement était destiné à l'origine à Arthur Jugnot, le fils de Gérard – qui a mis en scène Stéphane Plaza au théâtre dans la pièce Le Fusible – et il s'agit d'un bien de 40 m², "au 6e sans ascenseur" mais avec "une belle terrasse" et qui a nécessité "16 mois de travaux".

Rebondissant sur le sujet, l'humoriste et candidat de DALS, Jeanfi Janssens, a dit avoir vu l'appartement car il est très ami avec Stéphane Plaza et il a lancé une pique avec humour à Gérard Jugnot. "16 mois de travaux, c'était justifié. Vous avez laissé les choses très sales, Jugnot !", a-t-il plaisanté. Visiblement, l'appartement avait un problème d'humidité. "Maintenant c'est beau. Je peux te dire qu'après 16 mois de travaux, c'est beau, c'est un petit bijou de 40 m²", a-t-il ajouté.