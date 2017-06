Stomy Bugsy et Titoff : 15 ans plus tard, Gomez et Tavarès se retrouvent

En 2002, Stomy Bugsy et Titoff tournent dans la comédie d'action Gomez et Tavarès, qui sortira sur les écrans en 2003. Quinze ans plus tard, les deux héros de ce film de Gilles Paquet-Brenner se retrouvent pour un sympathique selfie posté sur Instagram. Ils ont respectivement 45 et 44 ans et s'ils ont un peu vieilli, ils conservent les mêmes allure sympathique et complicité. L'humoriste a également posté une petite vidéo où l'on apprend que l'interprète de Mon papa à moi est un gangster est à Paris après cinq années passées aux Etats-Unis.