Stomy Bugsy vegan engagé : il vole deux poules dans un élevage !

Sur son site, l'association a fait savoir que Stomy Bugsy et les autres militants qui sont entrés dans l'élevage avaient libéré deux poules. "Ces poules étaient en mauvaise santé (crête blanche), et l'une d'elles présente une malformation au niveau du bête, ce qui rend son alimentation difficile. Stomy Bugsy les a baptisées Liberty et First. Elles ont été transportées chez une famille d'accueil près de Rambouillet, où elles ont pu profité pour la première fois de leur vie des rayons du soleil, elles ont pu fouler la terre ferme (et non un sol grillagé), et elles ont aussi rencontré leur nouvelle famille composée d'autres poules de réforme et de chiens joueurs", peut-on lire. "Si elles n'avaient pas été sauvées, ces poules auraient été abattues d'ici à quelques semaines, à l'âge de 1 an (après avoir produit environ 300 oeufs), car plus assez productives. Pourtant, une poule a une espérance de vie de 8 ans", continue le site.