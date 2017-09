Stone : Le sexe avec Charden "plan-plan", mais avec Mario...

Invitée de l'émission Orages de la vie sur la chaîne belge RTL-TVI, la chanteuse Stone a évoqué divers sujets personnels et notamment celui de sa sexualité. L'ancienne star des années 1970 raconte qu'entre les deux hommes de sa vie, c'est le jour et la nuit !

Mariée de 1966 à 1974 avec Eric Charden, Stone (70 ans) confesse que pendant cette période, elle n'était pas forcément très épanouie sexuellement... "Avec Éric, c'était un peu plan-plan sexuellement", lâche-t-elle. Son regretté ex-mari, avec lequel elle avait formé un iconique duo, a par la suite été remplacé par Mario. Avec ce dernier, c'est aujourd'hui une autre histoire ! "Mario m'a fait découvrir l'amour et le sexe", dit-elle. Toutefois, les deux amoureux ont eu "quelques efforts à faire" sur le plan charnel avant d'atteindre l'osmose.

Pour avoir réussi à passer plus de quarante ans ensemble, Stone et Mario ont trouvé le bon équilibre au quotidien. "C'est une femme de séduction massive. Tant qu'on est ouvert à faire les tâches ménagères, tout se passe bien", dit Mario. Et la chanteuse d'ajouter : "Je n'aime pas qu'on me dise je t'aime tout le temps. Je préfère qu'on agisse, comme vider le lave-vaisselle. Mario persuade d'ailleurs ses copains que c'est le secret de longévité du couple. Car, après, la femme est ouverte à tout. Elle ouvre les bras."

Thomas Montet