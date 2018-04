Stromae et Coralie Barbier, futurs parents sereins : "Beaucoup plus en paix"

Vendredi 6 avril 2018, Paul Van Haver (Stromae), son épouse Coralie Barbier et son frère Luc Junior Tam présentaient la nouvelle collection capsule de leur label Mosaert au Bon Marché à Paris. Le trio a salué les spectateurs en salopette blanche. Coralie, enceinte, affichait de jolies rondeurs puisqu'elle attend son premier enfant avec l'artiste qui avait écrit pour l'occasion une chanson inédite.

En marge de ce défilé, le trio a accepté de se confier à Laurent Delahousse pour 19h le dimanche, diffusée hier soir sur France 2. Paul Van Haver est revenu sur la fin catastrophique de la tournée de Stromae. Le jeune artiste, en plein burn out, était au bord du suicide en raison d'un rythme infernal mais surtout à cause des effets secondaires du Lariam, un antipaludique qu'il s'était vu prescrire avant d'aller chanter en Afrique et qui l'a rendu malade. "L'élément déclencheur, c'est la prise de ce médicament. Donc il me fallait le temps de me reconstruire parce que ce n'était quand même pas super chouette, résume avec pudeur le chanteur de 33 ans. Ne plus faire confiance à son psychisme, c'est quelque chose qui est assez perturbant et maintenant j'en sais un peu plus sur les maladies mentales. Ça fait un élément en plus dans mon bagage."

Stromae change de rythme

Pour la première fois, Coralie Barbier offre son point de vue. Elle s'exprime avec la même pudeur que son époux alors que tout l'entourage de Stromae a eu très peur : "Oui [on a eu peur]. Après je pense que le corps est assez bien fait. Il lui a juste dit stop, tout simplement. Bien sûr ce médicament était un déclencheur de tout ça, mais c'était aussi le moment d'un peu se reposer et de se recentrer." Aujourd'hui, Paul Van Haver affiche une mine superbe, des joues bien pleines et un sourire magnifique.

Après trois ans d'absence, Stromae a fait son retour sur scène le 28 mars dernier au côté d'Orelsan à Bruxelles. Il a aussi écrit cette chanson inédite pour le défilé Mosaert. Et s'il a été question un jour de ne jamais réveiller Stromae de son sommeil, Paul Van Haver rassure ses fans en confiant qu'il fera bel et bien son retour, mais selon ses termes et à un rythme "beaucoup plus sain". Actuellement, il n'a pas de maison de disques et il se dit "ravi" d'avoir cette indépendance. "Je suis beaucoup plus en paix que lors de ces deux années de frénésie que j'ai pu connaître. Je passe de meilleurs moments. Ils ont beaucoup plus de saveurs parfois..."