Suicide de Marcel Philippot : Sarah Lavoine et Jean-Michel Ribes à ses obsèques

Il l'avait décidé ainsi. Vendredi 2 mars 2018, l'acteur de théâtre, de cinéma et fameux client mécontent dans la série culte Palace (puis de la pub MAAF) Marcel Philippot se suicidait. Le comédien, proche de Jean-Michel Ribes qui l'avait dirigé à de nombreuses reprises dans Palace ou Les Brèves de comptoir, sur scène comme sur un plateau de tournage, a mis fin à ses jours à l'âge de 64 ans.

"Élégant, délicat, cultivé, bienveillant, irrésistible, toujours d'attaque pour combattre l'esprit de sérieux, victime d'une dépression acharnée, mon ami l'acteur Marcel Philippot s'est donné la mort hier... Une issue de secours vient de disparaître, j'étouffe de tristesse", avait écrit sur Twitter Jean-Michel Ribes.

Ce vendredi 6 avril, trois jours après avoir accueilli les funérailles de Stéphane Audran, l'église Saint-Roch de Paris, connue pour être la paroisse parisienne des artistes, ouvrait de nouveau ses portes pour un ultime adieu à Marcel Philippot. Pour cet hommage, les proches étaient tous réunis, y compris dans le monde du théâtre et du cinéma. On ainsi croisé Laurent Gamelon, qui avait également incarné pendant plus de cinq ans le client mécontent de la MAAF et son fameux "Appelez-moi le directeur !", mais aussi Valérie Mairesse. La comédienne Annie Grégorio (Théâtre sans animaux, Musée haut musée bas), l'acteur, humoriste, animateur de télévision et dramaturge Olivier Lejeune, Chantal Neuwirth et Isabelle de Botton (que Philippot avait connues dans Brèves de comptoir), l'actrice et ex de Gérard Holtz Julie Arnold mais aussi l'humoriste Patrick Adler et Sarah Lavoine, dont c'est la première apparition depuis l'annonce de son divorce avec le chanteur et acteur Marc Lavoine.

Jean-Michel Ribes était bien entendu présent, lui qui, samedi dernier, avait rendu un vibrant et passionné hommage à son ami : "Il était un être rare, avec beaucoup de délicatesse et de finesse, au-delà de sa fantaisie parfois burlesque. C'était un grand comédien, très élégant. Il va beaucoup nous manquer. Il était l'un des sociétaires de Palace, du Théâtre sans animaux et de Brèves de comptoir que nous avons jouées sur scène à Paris et en tournée et au cinéma. Il était parfait en donnant la parole aux anonymes, en incarnant ce génie du peuple, celles et ceux que l'on n'entend jamais à la télévision et à la radio."