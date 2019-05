Sunny Garcia entre la vie et la mort : ses filles Kaila et Logan s'expriment

Un mois après la nouvelle très préoccupante de son hospitalisation d'urgence dans un état critique, Sunny Garcia, grand nom du surf, n'est pas encore tiré d'affaire mais une embellie semble se dessiner : opéré le 23 mai 2019, il a depuis laissé entrevoir quelques signes d'un rétablissement... Sa fille Kaila continue de veiller sur lui et d'informer en temps réel ses fans.

Agé de 49 ans, l'ancien champion du monde (2000) avait été admis en urgence le 29 avril en soins intensifs dans un hôpital de la région de Portland, dans l'Oregon (Etats-Unis), dans des circonstances demeurées mystérieuses. Le surfeur hawaïen avait fait de longue date de son combat acharné et parfois déséquilibré contre la dépression un sujet public, qu'il documentait pour le meilleur et pour le pire sur son compte Instagram. C'est sur ce même réseau social que Kaila Garcia, l'une de ses filles, a donné dernièrement des nouvelles qui incitent à l'optimisme.

La jeune femme avait ainsi annoncé le 23 mai que son père allait être opéré, précisant au passage que ses constantes étaient stables et qu'il avait subi une trachéotomie pour faciliter sa respiration et son alimentation. "Mon papa Sunny Garcia est sorti du bloc, reprenait-elle quelques heures plus tard. Je vais commencer par dire qu'il va bien et qu'il se remet bien. L'intervention était plutôt lourde mais il s'en est sorti. (...) Il est de nouveau dans sa chambre au service des soins intensifs." Puis, le 27 mai, elle signalait quelques progrès : "Papa se remet toujours de son opération. Ses constantes vitales sont vraiment bonnes désormais. Il a légèrement bougé les doigts, les pieds et les orteils. Il bâille et bouge même un peu la tête. (...) Merci de lui envoyer de l'énergie et du soutien. Imaginez-le totalement rétabli, heureux, en train de profiter sereinement de l'océan, attendant les vagues et les prenant, et ressentant véritablement l'amour que vous lui adressez. (...) Priez pour que son cerveau et son corps guérissent totalement." Dans sa dernière communication sur Instagram, Kaila Garcia appelait le 30 mai 2019 ceux qui le souhaitent à se joindre à sa famille pour prier alors que Sunny Garcia devait recevoir une onction.