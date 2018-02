Super Bowl LII : Un collégien vole la vedette à Justin Timberlake

Une nouvelle édition de l'événement sportif le plus suivi aux États-Unis (et un des plus regardés de la planète) a eu lieu ce week-end ! Dimanche 4 février, plusieurs centaines de millions d'Américains ont suivi le Super Bowl LII. Les Philadelphia Eagles, leurs adversaires de la Nouvelle-Angleterre et Justin Timberlake en étaient les stars.

Tous se sont fait voler la vedette par un collégien, auteur de la photo de la soirée. #SelfieKid a désormais un nom...

Ryan McKenna, 13 ans, a fait sensation aussi bien à la télé que sur internet. L'adolescent est apparu sur les écrans en fin de spectacle de Justin Timberlake. L'"homme des bois" ("Man of the Woods" est le titre de son nouvel album) de 37 ans a alors quitté la pelouse et fondu parmi les spectateurs dans les gradins. À son côté, un jeune homme habillé d'un sweatshirt gris, son téléphone déjà entre les mains, tente à plusieurs reprises d'immortaliser le moment par un selfie.

"C'était fou", a expliqué Ryan dans l'émission Good Morning America diffusée sur ABC, ce lundi 5 février. "Je prenais une vidéo et mon téléphone s'est éteint, c'est pour ça que j'étais sur mon téléphone" ajoute l'élève de 5e, devenu l'ado le plus populaire de son collège et de la toile.

"Hier soir j'ai eu 8000 nouveaux followers sur Snapchat. C'était vraiment une superbe occasion. C'était dingue", confie le jeune homme sujet de nombreux memes relayés sur les réseaux sociaux.

Le Super Bowl LII a été remporté par Philadelphie sur le score de 41 à 33.