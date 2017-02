Susan Sarandon bisexuelle ? "Oui, je suis ouverte !"

La star de Thelma & Louise est officiellement bisexuelle. Dans une interview accordée au site pro-LGBT PrideSource, l'actrice américaine Susan Sarandon s'épanche sur sa sexualité et ne se cache pas : "Je suis ouverte !" Comprendre aux hommes comme aux femmes.

La comédienne, dont la scène érotique lesbienne avec Catherine Deneuve dans Les Prédateurs est encore dans les mémoires, s'est d'abord confiée sur son ex-compagnon, Philip Sayer, qui était homosexuel. "Eh bien, j'ai eu à un moment une très belle, adorable et très réussie histoire avec un homme qui ne s'est pas mis avec une autre femme après moi, et ça m'allait très bien. Je ne pense pas qu'il faille à tout prix se déclarer soi-même de manière aussi rigide que ce qu'on exige aujourd'hui, dans le sens où déclarer sa préférence sexuelle est presque politique", déplore la comédienne, qui est par ailleurs considérée comme une icône gay dans la communauté LGBT américaine.

Philip Sayer était d'ailleurs l'un de ses partenaires de jeu dans Les Prédateurs. "C'était un superbe acteur, précise Susan Sarandon. Il est mort mais oui, il était gay, et nous avons eu une belle relation à tous les niveaux."

S'agissant de sa propre sexualité, l'actrice oscarisée de Dead Man Walking ne laisse guère place au doute. Elle se qualifie de "monogame en série", tout en revendiquant une vie sexuelle plutôt tranquille et calme. "Je n'ai jamais été au milieu de nombreuses offres de tout genre. Et je ne le suis toujours pas ! Je ne sais pas ce qu'il se passe", ironise la star pour qui, "dans les années 60, c'était plus ouvert". Et d'ajouter en guise de conclusion : "Oui, je suis ouverte ! Mon orientation sexuelle est à qui la veut, je suppose qu'on pourrait dire les choses ainsi." Avis aux amateur(trice)s !

Susan Sarandon sera prochainement à l'affiche de Feud, une série signée Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) dans laquelle elle campera Bette Davis face à Jessica Lange en Joan Crawford. La série dépeindra leur rivalité à Hollywood. Bande-annonce :