Sylvie Tellier : A son mariage, Christophe Licata et ses invités la surprennent

Le 14 juillet, Sylvie Tellier se mariait avec son compagnon depuis cinq ans, Laurent, lors d'une jolie cérémonie qui se tenait à Porquerolles (Var) devant une petite centaine d'invités, dont plusieurs Miss France. On pouvait aussi compter sur la présence de Christophe Licata, lequel avait orchestré une surprise pour le couple...

Le magazine Gala, qui consacre un sujet aux détails de la cérémonie, relate l'initiative du danseur professionnel, récemment devenu papa pour la première fois. Christophe Licata avait choisi de surprendre son ancienne complice de Danse avec les stars et il a ainsi discrètement contacté par mail les invités du mariage, amis et familles, afin de leur faire apprendre une chorégraphie à reproduire le jour J au son du tube Ain't Your Mama de Jennifer Lopez.

Résultat, pendant le dîner, Christophe Licata et sa femme Coralie ont commencé à danser sur la piste, installée face à la mer sur la plage d'Argent, et ont été rejoints progressivement par les autres invités, prenant les mariés par surprise. Une touchante initiative !

Thomas Montet