Sylvie Tellier enceinte : Sa fille Margaux craquante au lever du lit

Après le grand froid, la chaleur ! Pour sa deuxième semaine de vacances en famille, Sylvie Tellier a fait un grand écart : elle est passée des pentes enneigées au soleil de Dubaï.

Quelques jours après avoir officialisé sa troisième grossesse, la patronne des Miss France continue de prouver qu'elle fait tout ce qu'il faut pour prendre soin d'elle, de ses proches et bien sûr de son futur bébé. Elle qui s'est déjà offert une belle pause détente au spa à la montagne et a prouvé qu'elle poursuivait les séances de sport afin de "rester tonique pour être une maman en forme" continue son beau programme.

Loin des chutes de neige qui s'abattent sur la France, la femme de 39 ans profite du beau temps pour dîner autour d'une piscine, déguster des petits-déjeuners qui ouvriraient l'appétit aux moins gourmands, faire de la marche pour rester en bonne condition physique et... câliner sa petite Margaux.

La jeune enfant, qui fêtera ses 4 ans à la fin du mois de mars et qui a fait récemment un long séjour à l'hôpital, a bien besoin du réconfort de sa mère. Après avoir publié un cliché de la fillette dans ses bras au ski, Sylvie Tellier a dévoilé cette fois une nouvelle photo adorable : Margaux déambulant dans la jardin de leur hôtel en train de sucer son pouce, son doudou dans les bras et son bandeau pour dormir sur le front. "Quand on a du mal à sortir du lit #mygirl #love #doudou", a écrit la femme d'affaires en légende.