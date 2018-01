Sylvie Tellier sans maquillage : Elle se dévoile au naturel et en famille !

Comme bon nombre de personnalités, Sylvie Tellier a souhaité à ses fans une bonne année 2018 sur les réseaux sociaux. Après avoir célébré les fêtes de fin d'année en famille à Paris, la directrice générale de la société Miss France a embarqué son mari Laurent ainsi que leur fille Margaux (3 ans) et le petit Oscar (7 ans), né de ses amours avec son ex-époux Camille Le Maux, pour la montagne.

La petite famille a alors célébré l'arrivée de 2018 à Avoriaz, une célèbre station de ski située en Haute-Savoie. En story sur Instagram, celle qui a été élue Miss France en 2002 se dévoile avec son amoureux et ses deux enfants. En tenue de ski, Sylvie Tellier s'affiche également... au naturel, sans une once de maquillage ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est que, même sans artifice, elle est divine.

Il semblerait que la jolie blonde de 39 ans ait pris exemple sur certaines reines de beauté. en effet, tout le long de l'année 2017, plusieurs Miss France se sont affichées au naturel sur les réseaux sociaux. Et tout comme celle qui a succédé à Geneviève de Fontenay, elles se sont affichées toujours plus belles.