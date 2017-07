Sylvie Tellier : "Suture" et "doigt coupé", elle dévoile sa blessure de guerre

Lieu paradisiaque peut parfois rimer avec mésaventure. Sylvie Tellier vient d'en faire l'amère expérience. La patronne des Miss France, qui se trouvait fin juin en Guadeloupe, a été victime d'un accident. Accompagnée d'Alicia Aylies (Miss France 2017), jolie la femme de 39 ans se trouvait sur place pour la présentation des douze finalistes du concours Miss Guadeloupe qui s'affronteront le 22 juillet prochain.

On ignore encore ce qu'il s'est passé exactement, la belle blonde a posté il y a une semaine sur Instagram une photo d'elle, prise à l'aéroport de Pointe-à-Pitre, dévoilant pansement au niveau des doigts. Et comme l'indique la légende du cliché, elle aurait été admise à l'hôpital : "Blessure de guerre. Merci aux urgentistes de #Guadeloupe pour leur sympathie et leur professionnalisme #Suture #doigtcoupé #bobo Direction la #Martinique #missfrancetour2017."