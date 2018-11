Sylvie Vartan émue en évoquant Johnny : "Rien ne peut effacer un premier amour"

Elle rend hommage à Johnny Hallyday dans son nouvel album intitulé Avec toi... (Columbia, sortie le 30 novembre 2018), qui comporte les reprises de certains des plus grands titres du rockeur comme Gabrielle et Que je t'aime. À cette occasion et alors qu'elle est actuellement en tournée avec son spectacle jusqu'au 12 décembre prochain, Sylvie Vartan s'est entretenue avec nos confrères du magazine Gala pour évoquer sa relation avec le Taulier et l'iconique tandem qu'ils ont autrefois formé.

À la veille du premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan a ainsi notamment confié ce qu'elle souhaitait que l'on retienne de lui. "Qu'on se souvienne de son sourire extraordinaire, de sa forme, de son charisme. Il était beau, puissant, solaire. On est tombé amoureux, forcément, on faisait le même métier, on adorait les mêmes choses. On faisait ensemble l'apprentissage de la vie. C'était la passion volcanique, totale. Rien, absolument rien, ne peut effacer un premier amour", a-t-elle glissé.

Rencontrés en 1961, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday s'étaient mariés quatre années plus tard et avaient accueilli leur fils David en 1966. Après un mariage en dents de scie ponctué de nombreuses collaborations artistiques, le couple avait fini par divorcer en 1980. De cette période, la chanteuse aujourd'hui âgée de 74 ans ne garde que le meilleur, des souvenirs qu'elle chérit tendrement. Elle admet entre autres qu'elle a conservé sa robe de mariage. "Je ne jette rien. J'ai au moins dix mille clichés de mes enfants à tous les âges, et aussi beaucoup de photos de famille et d'amis", a-t-elle ajouté.

La mort de Johnny, un "choc"

Avec émotion, elle s'est également remémoré la dernière fois qu'elle a vu le chanteur. Johnny Hallyday était alors hospitalisé et son cancer s'était étendu. "C'était à la clinique. Je savais que son état était très grave. C'était très difficile." Le jour de la mort du Taulier, le 6 décembre 2017, c'est David Hallyday qui l'a prévenue par téléphone. "Ça a été un choc. J'étais à Los Angeles, dans un endroit où il y avait du monde. On était en fin d'après-midi. Je suis rentrée tout de suite à la maison. Avec Tony [Scotti, son mari, NDLR], nous avons fait immédiatement nos valises. On est arrivés en France le lendemain de sa mort. Même quand on sait que la fin est proche, on en veut pas y croire, jamais. Je voulais être à côté de David", a-t-elle poursuivi.

Un an après, Sylvie Vartan concède que la "douleur" est toujours présente pour les proches de Johnny Hallyday. Elle évoque la peine de son fils. "Je comprends sa douleur. Mais chacun est seul dans sa souffrance. Ça vous poignarde et vous transperce. (...) Avec le temps, on peut trouver des moments d'apaisement, mais on n'oublie pas le manque", a-t-elle conclu.