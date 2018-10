Sylvie Vartan : Accusée par le père de Laeticia Hallyday, elle rétorque

"C'est Vartan qui tire les ficelles." Voilà l'affirmation explosive faite par André Boudou auprès du Midi Libre, pour expliquer la contestation devant le tribunal du testament de Johnny Hallyday par ses aînés, David et Laura. Des accusations – et ce ne sont pas les premières – pour lesquelles il n'apporte pas de preuves formelles, se contentant de rapporter des "on-dit". Sylvie Vartan a fini par réagir.

Je ne pense pas qu'il me connaisse

La mère de David Hallyday (52 ans) a plusieurs fois répété qu'elle soutenait l'action menée par son fils et sa demi-soeur Laura Smet (34 ans) pour contester le testament de leur père qui les écarte de l'héritage au profit de Laeticia Hallyday et ses filles Jade (14 ans) et Joy (10 ans). En apprenant les accusations d'André Boudou, elle n'en a pas cru ses oreilles. "Ah bon ! Première nouvelle. Je ne connais pas M. Boudou personnellement, je ne pense pas qu'il me connaisse, donc je n'ai rien à dire là-dessus. On dit beaucoup de choses et son contraire, alors cela ne me touche en rien", a-t-elle rétorqué toujours après du Midi Libre. La star, actuellement en tournée, dit que tout se réglera au tribunal, refusant notamment d'évoquer la liste des demandes de David et Laura et les possibles concessions de Laeticia.

Pour rappel, de son vivant, Johnny avait fait d'importantes donations à David et Laura, ce qui semble expliquer son choix de favoriser son épouse Laeticia et ses deux cadettes. Jusqu'à présent, les aînés du chanteur n'ont pas obtenu gain de cause sur son dernier disque mais ils ont réussi à gagner du temps pour statuer sur le testament...

Méfiez-vous ils préparent quelque chose

Selon le père de Laeticia, qui a un temps été associé à Johnny dans le club l'Amnésia, Sylvie Vartan aurait été la première à envisager une contre-attaque après les obsèques du rockeur. "Après les obsèques, un artiste m'a dit : 'Sylvie Vartan est en train de réunir tout le monde à Los Angeles, méfiez-vous ils préparent quelque chose', a relaté André Boudou dans le Midi Libre. C'est Vartan qui tire les ficelles. Ils ont voulu jouer le show-biz parisien contre les ploucs." En revanche, il semble totalement épargner Nathalie Baye, ex-épouse de Johnny et mère de Laura, qui soutient sa fille mais reste aujourd'hui éloignée de ce chaos médiatico-judiciaire.

Toutefois, le père de Laeticia l'assure : "Johnny savait ce qu'il faisait avec l'héritage." Ainsi, il soutient pleinement et en toute logique sa fille, héritière désignée du rockeur dont le dernier disque, Mon pays c'est l'amour, fait un triomphe dans les bacs !

C'est insupportable pour moi

Un disque que Sylvie Vartan n'a pas encore écouté... "Je ne peux pas l'écouter parce que ça me fait mal. (...) Je ne peux pas célébrer Johnny mort. Je ne peux pas penser que c'est son dernier album, que c'est la dernière fois que j'entends sa voix. (...) Il savait lui-même que ce serait son dernier disque. C'est insupportable pour moi. Je ne l'accepte pas", a-t-elle dit à Nikos Aliagas sur Europe 1.

Thomas Montet