Nathalie Baye : Le testament de Johnny Hallyday, une "affaire pénible, vulgaire"

Avant la publication d'un communiqué musclé dans Le Figaro, défendant sa fille Laura Smet, apportant son soutien à David Hallyday, dénonçant, d'après elle, les mensonges et manipulations de Laeticia Hallyday et attaquant frontalement Grégory Boudou dans le cadre du testament de Johnny Hallyday, Nathalie Baye s'était promis de s'en tenir au silence. Mais pas facile de ne rien dire quand on est assaillie de questions, notamment lors de la promotion de Nox, la série Canal+ dont elle tient le premier rôle.

Nouvel exemple avec cette interview que publie Marie Claire, ce jeudi 5 avril 2018, et réalisée avant le communiqué cinglant de Nathalie Baye sur l'affaire. Notre confrère Fabrice Gaignault explique avoir reçu ce texto de l'attachée de presse de la comédienne avant leur rencontre : "Pour rappel, Nathalie ne souhaite pas aborder le sujet concernant Laura et la succession de Johnny. Elle met fin à l'interview si le sujet abordé." Mais le sujet sera abordé et la conversation montera d'un ton.

C'est en évoquant sa fille Laura Smet et son ex-compagnon Johnny Hallyday que Nathalie Baye est amenée à parler de l'affaire. Quand on lui demande si elle a eu l'occasion de revoir "Johnny à la fin", Baye commence à se braquer : "Je n'ai pas trop envie de parler de ça, vu la situation actuelle. Je peux juste vous répondre ceci : 'Oui, bien sûr, je l'ai vu.' Nous sommes restés très, très proches et très complices jusqu'au bout." Marie Claire lui signale alors l'avertissement de son attachée de presse, Nathalie Baye, patiente, répond poliment : "Chacun est libre de réagir comme il veut, mais, pour moi, c'est hors de question. Cette affaire est trop pénible, trop odieuse, trop médiatique et trop vulgaire. Je trouverais ça sale et dégradant d'en parler. Je me refuse catégoriquement de l'évoquer, et vous n'obtiendrez rien de plus. (...) Si l'on ne dresse pas un barrage dès le départ au sujet de cette histoire, ça devient affreux. Il faut la vivre pour la comprendre."

Bêtes noires

Notre confrère tente une dernière question sur ses rapports avec Laeticia Hallyday. Cette fois-ci, c'en est trop pour Nathalie Baye : "Je vous explique que je ne souhaite pas m'exprimer." Dans son communiqué transmis en exclusivité au Figaro, l'actrice lâchait notamment cette phrase terrible : "Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère."

En revanche, celle qui vient de tourner dans le premier court métrage de sa fille évoque plus volontiers ses bons rapports avec Sylvie Vartan et David Hallyday, ou encore sa fierté d'avoir réussi avec Johnny leur séparation pour le bien-être de Laura. "Je faisais en sorte qu'elle le voie le plus possible, notamment pendant les périodes de vacances. Il fallait le faire : elle passait de ma maison dans la Creuse au Saint-Tropez paternel. Deux planètes différentes. (...) Même si évidemment, dans les premiers temps de ma rupture avec Johnny, il y a eu une période de flottement, j'ai tout fait pour que cela se passe de façon fluide vis-à-vis de Laura. On a longtemps continué de partir en vacances tous les trois. Dans l'idéal, il faudrait réussir sa désunion au même titre que l'on a réussi son union. Johnny et moi y sommes parvenus."

David Hallyday et Laura Smet ont assigné notamment Laeticia Hallyday pour obtenir un droit de regard sur le dernier album de leur père et le gel de ses avoirs dans l'objectif de contester le testament signé en juillet 2014 aux États-Unis. Vendredi 30 mars, trois juges de référé du tribunal de Nanterre ont étudié le dossier et rendront leur décision le 13 avril à 15h.

Marie Claire (mai 2018), en kiosques le 5 avril 2018.