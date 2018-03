Laura Smet comblée devant son chéri : "Une de mes plus belles aventures"

En octobre dernier, à deux mois de la mort de son papa, elle s'épanchait furtivement sur sa vie sentimentale, elle qui est d'ordinaire si discrète. "C'est vrai que je suis heureuse aujourd'hui. Je vis avec un homme que j'aime depuis quatre ans et demi, je n'ai plus peur du regard des autres, il y a des réalisateurs qui me désirent et que je désire aussi, je trouve des joies là où je ne les attendais pas, comme dans l'écriture", avouait-elle au magazine ELLE. L'homme, dont on ne sait pas grand-chose non plus, avait éveillé en elle ses désirs de maman. "Je viens d'une famille où je n'ai pas de nombreux frères et soeurs. J'ai donc très envie d'avoir plusieurs enfants. Pour moi c'est quelque chose de tellement précieux", avait-elle confié à TéléStar. Raphaël Lancrey-Javal, qui est entrepreneur et investisseur, était d'ailleurs à ses côtés pour la soutenir lors des funérailles nationales de Johnny à La Madeleine.