Tahar Rahim méconnaissable ado : Leila Bekhti dévoile une photo "dossier"

Jeudi 4 juillet 2019, Tahar Rahim célèbre son 37e anniversaire. Son épouse Leïla Bekhti le lui souhaite sur son compte Instagram avec un message adorable, un chouïa moqueur, mais surtout une photo dossier de l'acteur adolescent.

En légende, l'égérie L'Oréal Paris propose un quiz à ses abonnés : "Qui fête son anniversaire aujourd'hui ?" Ses propositions ? "Albert Ingalls dans La Petite Maison dans la prairie ? Keanu Reeves ? Tahar Rahim ? Nathan du groupe Worlds Apart ?" Et de conclure : "L'appel à un ami est évidemment autorisé." Il faut avouer qu'avec cette coupe plus longue, très années 1990, Tahar Rahim ressemble vraiment à un mélange entre le ténébreux Keanu Reeves et le leader des Worlds Apart ! Dans les commentaires, Hélène Sy, fondatrice et présidente de l'association CéKeDuBonheur et épouse de l'acteur Omar Sy, remarque qu'il a aussi un petit air de Cricri dans Hélène et les garçons.