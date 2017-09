Tanya (Secret Story 11) méconnaissable : De rares photos d'elle jeune publiées

Tanya est à 68 ans la doyenne des candidats de Secret Story 11. Sublime pour son âge, le mannequin qui a représenté de grandes marques, fait la Une des magazines et même tourné dans des clips, a publié il y a quelques temps des photos d'elle lorsqu'elle était plus jeune. Elle est méconnaissable.

La sexagénaire qui a pour mission de former un faux couple avec le jeune Alain dans le Campus des Secrets, dévoile un peu plus chaque jour sa personnalité exubérante. Mais avant la Tanya icône de mode, il y a eu la Tanya plus réservée. En fouillant sur le compte Instagram de la candidate de Secret Story, on peut en effet découvrir à quoi elle ressemblait dans sa jeunesse.

Sur une photo prise en noir et blanc et sur laquelle la candidate apparaît les cheveux légèrement bouclés et le corps moulé dans un tailleur digne d'un parrain de la mafia, Tanya (âgée entre 20 et 30 ans) est à peine reconnaissable. Même chose sur un cliché qui met en avant sa couleur rousse.

En revanche, sur un portrait en noir et blanc, on reconnaît bien la femme qui est actuellement tous les jours sur NT1. Elle prend la pose les cheveux au vent et les yeux parfaitement maquillés à l'eyeliner. Un instantané qui dévoile déjà qu'elle s'amuse à jouer les mannequins.